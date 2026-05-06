День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:25

Стало известно, почему украинские мошенники выбрали SHAMAN своей жертвой

Криминалист Игнатов: мошенники хотят обмануть патриотичных звезд перед 9 Мая

Украинские мошенники выбрали певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) своей жертвой, поскольку хотят обмануть патриотичных звезд России перед 9 Мая, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, развод такого медийного лица является для преступников «высшим искусством».

Я вижу несколько причин, почему мошенники хотели обмануть именно журналиста Владимира Соловьева или певца SHAMAN. Во-первых, канун праздника 9 Мая. Развести медийное лицо, которое поет, допустим, патриотические песни, - это высшее искусство мошенничества. Во-вторых, у этих людей явно есть крупные сбережения. И, в-третьих, присутствует политический мотив. У этих знаменитостей много поклонников, они на слуху. Понятно, что если их обманут и об этом станет известно, о мошенничестве будет говорить вся Россия, — пояснил Игнатов.

Он отметил, что в преддверии Дня Победы против граждан России действует мощнейшая организованная преступная группировка, которая придумывает все новые схемы обмана. По словам криминалиста, любой звонок должен фильтроваться, а каждый человек, будь то пенсионер, студент или знаменитость, обязан помнить о существовании трех фронтов: боевого, идеологического и мошеннического.

В нынешнее время против нас действует организованная, мощнейшая мошенническая преступная группировка, которая придумывает новые схемы обмана. Любой звонок должен фильтроваться. Любой человек, неважно кто он — медийная личность, обычный гражданин, студент, школьник или пенсионер, должен знать, что против нас открыто три фронта. Первый — это бои на Украине, понятное дело, на передовой. Второй — идеологический, а третий — мошеннический, — подытожил Игнатов.

Ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что в преддверии Дня Победы украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе Соловьева. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова и SHAMAN.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
