Владельцев жилья в селе Ольгинка на Кубани обязали снести дома

В Краснодарском крае владельцев 65 домовладений обязали снести жилье, сообщает «КП-Кубань». Спор разгорелся вокруг элитной недвижимости в селе Ольгинка Туапсинского района. Сами владельцы жилья при этом просят отменить решение суда.

Мы покупали все на законных основаниях и регистрировали права в Росреестре, а с момента сделок прошло больше 10 лет. Однако доводы добросовестных приобретателей суд не принял, — поделился один из жителей поселка Буревестник.

Владельцы коттеджей планируют подавать кассационную жалобу и требовать компенсации ущерба. Следственный комитет при этом уже проводил проверку должностных лиц, причастных к истории с поселком. Поводов для возбуждения уголовного дела обнаружено не было.

