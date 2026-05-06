День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:37

Политолог ответил, почему ракетные испытания России проходят на Камчатке

Доцент Перенджиев: РФ специально проводит испытания в удаленном от Украины месте

Дежурный расчет во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура Дежурный расчет во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия специально выбрала местом проведения ракетных испытаний полигон Кура в Усть-Камчатском муниципальном округе, так как он максимально отдален от региона, где идет специальная военная операция, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, если бы учения проходили на западе страны, их трактовка была бы принципиально иной.

Проведение ракетных испытаний на Камчатке, мне кажется, четко нацелено на то, чтобы не говорили о каком-то намеке на конфликт на Украине. Если бы учения вели где-нибудь в западных регионах, то тогда было бы все совсем иначе. Здесь нарочито показано, что на другом конце страны, на самом удаленном от места проведения СВО расстоянии, проходят эти испытания. Демонстрируется, что учения плановые. Их ведут в рамках повышения квалификации и боевого мастерства, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что в нынешних условиях высокое боевое мастерство может реально потребоваться. По его мнению, Министерство обороны уже заявило о праве нанести удар по центрам управления в Киеве в случае провокаций или попыток ВСУ сорвать парад Победы в Москве. Доцент добавил, что для российских ракетчиков «не существует больших расстояний», поэтому тренировки на Камчатке не помешают им выполнить поставленную задачу в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный в 2027 году планируется запуск конверсионной ракеты «Старт-1М». Носитель создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Преимуществами «Старта-1М» являются низкая стоимость и высокая надежность.

Россия
Камчатка
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.