Политолог ответил, почему ракетные испытания России проходят на Камчатке

Россия специально выбрала местом проведения ракетных испытаний полигон Кура в Усть-Камчатском муниципальном округе, так как он максимально отдален от региона, где идет специальная военная операция, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, если бы учения проходили на западе страны, их трактовка была бы принципиально иной.

Проведение ракетных испытаний на Камчатке, мне кажется, четко нацелено на то, чтобы не говорили о каком-то намеке на конфликт на Украине. Если бы учения вели где-нибудь в западных регионах, то тогда было бы все совсем иначе. Здесь нарочито показано, что на другом конце страны, на самом удаленном от места проведения СВО расстоянии, проходят эти испытания. Демонстрируется, что учения плановые. Их ведут в рамках повышения квалификации и боевого мастерства, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что в нынешних условиях высокое боевое мастерство может реально потребоваться. По его мнению, Министерство обороны уже заявило о праве нанести удар по центрам управления в Киеве в случае провокаций или попыток ВСУ сорвать парад Победы в Москве. Доцент добавил, что для российских ракетчиков «не существует больших расстояний», поэтому тренировки на Камчатке не помешают им выполнить поставленную задачу в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный в 2027 году планируется запуск конверсионной ракеты «Старт-1М». Носитель создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Преимуществами «Старта-1М» являются низкая стоимость и высокая надежность.