ВОЗ выдвинула смелую теорию об эпидемии хантавируса на лайнере

ВОЗ: пассажиры с симптомами хантавируса могли попасть на лайнер уже зараженными

Лайнер MV Hondius Лайнер MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua/Global Look Press
Первые инфицированные хантавирусом пассажиры могли попасть на лайнер MV Hondius уже зараженными, сообщила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. По ее словам, которые передает France24, речь идет о первых больных — мужчине и его супруге.

Мы предполагаем, что заражение произошло вне судна и они (первые зараженные. — NEWS.ru) поднялись на борт круизного лайнера, уже будучи инфицированными, — уточнила Ван Керкхове.

По словам эксперта, в пользу теории говорит инкубационный период хантавируса, который составляет от одной до шести недель. Зараженные поднялись на борт судна в Аргентине. По словам Ван Керкхове, до сотрудников ВОЗ также донесли, что на судне нет крыс, которые тоже могли бы быть переносчиками вируса.

Ранее сообщалось, что количество зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно, также имели место три летальных исхода.

Мир
ВОЗ
хантавирус
Аргентина
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
