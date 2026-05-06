06 мая 2026 в 10:27

В Китае решили истребить всех крыс, опасаясь новой эпидемии

Власти Тайбэя решили уничтожить всех крыс из-за хантавируса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Тайбэя в Китае планируют провести масштабную дератизацию и уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом, сообщает Taipei Times со ссылкой на мэра Цзян Ваньаня. В городе также появится новая должность специалиста по борьбе с грызунами. Он будет оказывать помощь жителям в решении проблем, связанных с присутствием крыс в жилых помещениях.

По словам мэра, ситуация находится под контролем, уровень заболеваемости не превышает показатели предыдущих лет. Чиновник заверил местных жителей, что городские власти «решают эту проблему».

Ранее стало известно, что число зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно. Первая информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая.

Профессор и доктор биологических наук Петр Чумаков объяснил, что в России не ожидается никаких вспышек хантавируса, поскольку он не имеет пандемического потенциала. Он отметил, что этот вирус крайне редко передается от человека к человеку. Обычно вирус проникает в кровь через слизистую оболочку дыхательных путей.

Азия
Тайвань
Тайбэй
хантавирус
эпидемии
крысы
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

