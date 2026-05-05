05 мая 2026 в 13:37

Стало известно, какая страна «приютит» судно с зараженными хантавирусом

Судно MV Hondius пришвартуется на Канарах после вспышки хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius, ставший очагом вспышки хантавируса, продолжает следовать по маршруту от Кабо-Верде в сторону Канарских островов, сообщила исполняющая обязанности директора ВОЗ Мария Ван Керкхове. Испанская сторона уже дала согласие на прием судна в своем порту для проведения необходимых защитных мероприятий, передает BBC.

Организация активно сотрудничает с властями Испании для обеспечения безопасности всех людей, находящихся на борту. Представитель ВОЗ подчеркнула, что судно подвергнется тщательной эпидемиологической проверке и дезинфекции.

Мы сотрудничаем с испанскими властями, которые согласились принять судно для проведения полного эпидемиологического расследования, полной дезинфекции и оценки риска для пассажиров, находящихся в настоящее время на борту, — заявили в организации.

В данный момент приоритетной задачей для ВОЗ остается организация медицинской эвакуации еще двух человек с симптомами вируса.

Ранее стало известно, что число зараженных хантавирусом на круизном лайнере возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно. Первая информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая.

