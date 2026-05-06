МВД России предложило провести эксперимент по набору иностранцев

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Министерство внутренних дел России предложило провести эксперимент в рамках целевого организованного набора иностранной рабочей силы, который запланирован на период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года. Законопроект, опубликованный на портале нормативных правовых актов, наделяет правительство полномочиями по апробации новых правил трудоустройства мигрантов.

Предполагается внедрение реестровой модели: работодатели и иностранцы будут вноситься в специальные электронные реестры. Также документ предусматривает создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранных граждан перед допуском к работе. В них будут проводиться медосвидетельствование и обязательная государственная геномная регистрация.

Изменения предлагается внести и в Трудовой кодекс: с иностранцами, привлекаемыми в рамках такого набора, будут заключаться исключительно срочные трудовые договоры. Кроме того, инициатива вводит госпошлины за включение в реестры и за получение идентификационной карты с электронным носителем.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия еще никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы. По словам руководителя регулятора, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для новейшей истории.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

