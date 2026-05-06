Американский IT-гигант захотел зарегистрировать бренд в России

Американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.

Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае регистрации товарного знака компания получит право на продажу в России различных товаров, включая бумажники, изделия для документов, папки и визитницы.

Apple была основана в 1976 году и специализируется на производстве персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, умных часов, а также программного обеспечения. В 2022 году компания приостановила продажи своей продукции в России и прекратила работу сервиса Apple Pay.

Ранее в Минпромторге России заявили, что смартфоны Apple, Samsung и ряда других брендов останутся в списке товаров, разрешенных для ввоза в режиме параллельного импорта. В категории «Электрооборудование» перечня также содержатся телефонные аппараты таких марок, как Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia. В министерстве подчеркнули, что должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции.