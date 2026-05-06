Экс-сотрудника федерального канала задержали за детскую порнографию

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего Ивана А., который ранее работал на федеральном телеканале, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, молодой человек на протяжении двух лет собирал и хранил в своем мобильном телефоне материалы с детской порнографией.

Уточняется, что задержанный не только коллекционировал запрещенный контент, но и активно делился им в личных переписках с другими пользователями. Столичный Следственный комитет уже зафиксировал около 40 эпизодов преступной деятельности фигуранта. После задержания Иван А. полностью признал свою вину и дал соответствующие показания следователям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографических материалов. Сам задержанный ранее пытался построить политическую карьеру и баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлево Восточное.

Ранее бывший воспитатель Тугулымского детского дома в Свердловской области получил 15 лет колонии строгого режима за создание порнографических материалов с участием несовершеннолетних. По данным СМИ, пострадавших было не менее восьми.