День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:35

Экс-сотрудника федерального канала задержали за детскую порнографию

Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего Ивана А., который ранее работал на федеральном телеканале, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, молодой человек на протяжении двух лет собирал и хранил в своем мобильном телефоне материалы с детской порнографией.

Уточняется, что задержанный не только коллекционировал запрещенный контент, но и активно делился им в личных переписках с другими пользователями. Столичный Следственный комитет уже зафиксировал около 40 эпизодов преступной деятельности фигуранта. После задержания Иван А. полностью признал свою вину и дал соответствующие показания следователям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографических материалов. Сам задержанный ранее пытался построить политическую карьеру и баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлево Восточное.

Ранее бывший воспитатель Тугулымского детского дома в Свердловской области получил 15 лет колонии строгого режима за создание порнографических материалов с участием несовершеннолетних. По данным СМИ, пострадавших было не менее восьми.

Москва
задержания
порнография
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.