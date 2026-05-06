Садовод раскрыла, можно ли посадить в огороде бананы

В мае можно посадить бананы на даче, но плодоносить они вряд ли будут, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, в теплое время года на грядке можно высадить любые экзотические растения, но перед наступлением холодов их стоит увозить обратно в тепло.

Теоретически на даче можно вырастить бананы. Но нужно помнить, что плоды они могут дать только на следующий год, да и то, скорее всего, после этого отомрут. Любым экзотическим растениям, растущим в квартире, можно устроить «летний отпуск» и высадить их в сад, но перед похолоданием, когда ночью станет минус 4–6, их стоит забирать в дом в большом контейнере, — заметила садовод.

По ее словам, при этом им нужно обеспечить подходящую температуру, влажность воздуха и проветривание. Самойлова заметила, что ананасы многие выращивают в горшке дома.

Ранее сообщалось, что бананы можно заморозить. Для этого стоит выбрать только спелые плоды без повреждений, их нужно очистить от кожуры, нарезать кружочками толщиной 1--2 см, разложить кусочки на противне и поставить в морозильную камеру на два часа. После этого переложить в пакеты.