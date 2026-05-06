Захарова опровергла слухи об американском гражданстве у нее и родственников

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи, что у нее или ее родственников когда-либо было американское гражданство или вид на жительство в США. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что такие фейки стали распространяться сразу после ее назначения на пост директора департамента и печати МИД РФ.

У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого [иностранного] гражданства и никогда не было. <…> Этот фейк мы дезавуировали и опровергли в 2020 году, и до этого мы опровергали. То есть шесть лет на официальных площадках были опубликованы опровержения, но они все равно начали, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат обратила внимание, что США насильно навязывают американское гражданство детям российских дипломатов, но при этом гордятся массовой высылкой людей, не вникая в их личные обстоятельства. Она напомнила, что Госдеп под предлогом «права почвы» распространяет гражданство США на детей сотрудников российских консульств, рожденных в американской юрисдикции.

До этого Захарова заявила, что Запад и его союзники зачищают информационное пространство от инакомыслия. Она отметила, что, оценивая текущую ситуацию в сфере иностранных СМИ, приходится констатировать ее продолжающуюся деградацию.