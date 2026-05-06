День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 10:11

Захарова раскрыла правду о якобы американском гражданстве ее семьи

Захарова опровергла слухи об американском гражданстве у нее и родственников

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи, что у нее или ее родственников когда-либо было американское гражданство или вид на жительство в США. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что такие фейки стали распространяться сразу после ее назначения на пост директора департамента и печати МИД РФ.

У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого [иностранного] гражданства и никогда не было. <…> Этот фейк мы дезавуировали и опровергли в 2020 году, и до этого мы опровергали. То есть шесть лет на официальных площадках были опубликованы опровержения, но они все равно начали, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат обратила внимание, что США насильно навязывают американское гражданство детям российских дипломатов, но при этом гордятся массовой высылкой людей, не вникая в их личные обстоятельства. Она напомнила, что Госдеп под предлогом «права почвы» распространяет гражданство США на детей сотрудников российских консульств, рожденных в американской юрисдикции.

До этого Захарова заявила, что Запад и его союзники зачищают информационное пространство от инакомыслия. Она отметила, что, оценивая текущую ситуацию в сфере иностранных СМИ, приходится констатировать ее продолжающуюся деградацию.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.