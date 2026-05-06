«За гранью»: Захарова осудила США за бесчеловечное обращение с иностранцами

США насильно навязывают американское гражданство детям российских дипломатов, но при этом гордятся массовой высылкой людей, не вникая в их личные обстоятельства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат напомнила, что Госдеп под предлогом «права почвы» распространяет гражданство США на детей сотрудников российских консульств, рожденных в американской юрисдикции.

Они (США. — NEWS.ru), как вы, наверное, заметили, этим фактом крайне гордятся: нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей. Это не один, не пять, не десять. Это сотни, переходящие в тысячи, — запихивают в эти самолеты людей и отправляют их в те страны, откуда они прибыли, — отметила она.

Захарова уточнила, что в настоящее время американская администрация развернула масштабную кампанию по борьбе с нелегальным получением гражданства США и нелегальной натурализацией. Вместе с тем, как отметила дипломат, власти высылают из страны сотни и тысячи людей — даже тех, кто живет и работает в Америке многие годы.

Я считаю, что это (навязывание гражданства. — NEWS.ru) за гранью. Это один из показателей вот этого разрушающегося образа правового государства с наличием прав и свобод, — подчеркнула представитель МИД РФ.

