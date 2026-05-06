Чемпионка России рассказала о популяризации настольного тенниса в стране Тайлакова заявила, что сейчас настольный теннис хорошо популяризируется в РФ

Чемпионка России в женском одиночном разряде Мария Тайлакова выразила мнение, что на данный момент настольный теннис хорошо популяризируется. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что на соревнования стало приходить намного больше зрителей.

Сейчас все продвигается супер. Наш вид спорта популяризируется, события освещаются в интернете, стало приходить намного больше зрителей на соревнования. Считаю, что все двигается в правильном направлении, — сказала Тайлакова.

3 мая Тайлакова в решающем матче обыграла Екатерину Зиронову. Встреча завершилась со счетом 4:3 (12:10, 3:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11, 11:4).

Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко рассказал, что в их виде спорта нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры. Он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».