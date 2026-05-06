Более 10 человек погибли при пожаре в ТЦ под Тегераном

Не менее 11 человек погибли в результате пожара в торговом центре Arghavan к западу от столицы Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Возгорание произошло вечером во вторник, 5 мая, десятки людей получили травмы.

К сожалению, к настоящему моменту подтверждена гибель 11 человек. 26 человек получили ранения, они были доставлены в медицинские центры, или же им была оказана помощь на месте, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Выксе Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

До этого стало известно, что пожар начался в промышленной зоне в Киришах после удара дронов Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средствам противовоздушной обороны за ночь удалось сбить 18 БПЛА противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.