06 мая 2026 в 10:11

Более 10 человек погибли при пожаре в ТЦ под Тегераном

Пожар в торговом центре Arghavan под Тегераном унес жизни 11 человек

Не менее 11 человек погибли в результате пожара в торговом центре Arghavan к западу от столицы Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на местные власти. Возгорание произошло вечером во вторник, 5 мая, десятки людей получили травмы.

К сожалению, к настоящему моменту подтверждена гибель 11 человек. 26 человек получили ранения, они были доставлены в медицинские центры, или же им была оказана помощь на месте, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Выксе Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

До этого стало известно, что пожар начался в промышленной зоне в Киришах после удара дронов Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средствам противовоздушной обороны за ночь удалось сбить 18 БПЛА противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Тегеран
пожары
погибшие
