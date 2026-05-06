06 мая 2026 в 10:17

На ЦИПР-2026 можно будет приехать на биометрической «Ласточке»

Фото: АО «Центр Биометрических Технологий»
Участники конференции ЦИПР-2026 смогут приехать на нее на биометрической «Ласточке», используя сервис «Мигом». Мероприятие пройдет с 14 по 21 мая. Пилотный проект запустили Центр биометрических технологий и РЖД по маршруту Москва — Нижний Новгород — Москва. Благодаря новому формату пассажиры смогут сесть на поезд без предъявления паспорта. Организатором ЦИПР выступила компания «ОМГ». Мероприятие состоится при поддержке правительства РФ, Минцифры России и правительства Нижегородской области.

Для участников конференции запустят скоростной поезд № 723. Он будет отправляться с Восточного вокзала. Посадка с использованием биометрии пройдет в несколько шагов. Непосредственно перед входом в вагон пассажир посмотрит в камеру портативного устройства проводника: система сверит данные и при совпадении откроет доступ. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе — через уполномоченный банк или выездную регистрацию.

Участники конференции, которые протестируют поездку на поезде с использованием биометрии, получат приятные подарки от Центра биометрических технологий на стенде компании. Данный проект входит в пилотный сервис по внедрению биометрии на транспорте. Помимо нижегородского маршрута, технология биометрической посадки тестируется также на направлениях Дирекции скоростного сообщения Москва — Кострома — Москва и Москва — Иваново — Москва.

Ранее сообщалось, что на ЦИПР-2026 покажут фильм «Промышленность, которую невозможно (было) представить» — новую часть документального проекта «1/8 Земли: Визионеры России». Показы фильма состоятся 20 и 22 мая в московском кинотеатре «Художественный».

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

