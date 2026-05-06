День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 07:58

Пентагон начал подготовку к тотальной оборонной независимости

Пентагон запросил более $30 млрд на независимое оборонное производство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон запросил у Конгресса США более $30 млрд на развитие внутреннего оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, следует из проекта бюджета на 2027 финансовый год. Ведомство хочет замкнуть полный цикл — от добычи сырья до выпуска готового оружия — внутри страны, передает РИА Новости.

Основные расходы придутся на химию ($6,81 млрд или 513 млрд рублей) и редкоземельные металлы ($6,36 млрд или 479 млрд рублей), включая галлий, германий и титан — критически важные для современных вооружений. Также запрошены средства на ракеты и боеприпасы ($5,65 млрд или 425 млрд рублей), судостроение ($4,27 млрд или 321 млрд рублей) и гиперзвуковое оружие ($1,41 млрд или 106 млрд рублей).

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы вести военные операции в Западном полушарии для продвижения американских интересов. По его словам, Вашингтон собирается восстановить свое доминирование после многих лет пренебрежения данным вопросом.

До этого стало известно, что проект бюджета США на 2027 год, предложенный Пентагоном, не содержит абсолютно никаких ассигнований на продолжение прямой поддержки Украины. При этом ранее утвержденные конгрессом программы продолжают действовать.

США
Пентагон
производство
перевооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.