Пентагон начал подготовку к тотальной оборонной независимости

Пентагон запросил у Конгресса США более $30 млрд на развитие внутреннего оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, следует из проекта бюджета на 2027 финансовый год. Ведомство хочет замкнуть полный цикл — от добычи сырья до выпуска готового оружия — внутри страны, передает РИА Новости.

Основные расходы придутся на химию ($6,81 млрд или 513 млрд рублей) и редкоземельные металлы ($6,36 млрд или 479 млрд рублей), включая галлий, германий и титан — критически важные для современных вооружений. Также запрошены средства на ракеты и боеприпасы ($5,65 млрд или 425 млрд рублей), судостроение ($4,27 млрд или 321 млрд рублей) и гиперзвуковое оружие ($1,41 млрд или 106 млрд рублей).

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы вести военные операции в Западном полушарии для продвижения американских интересов. По его словам, Вашингтон собирается восстановить свое доминирование после многих лет пренебрежения данным вопросом.

До этого стало известно, что проект бюджета США на 2027 год, предложенный Пентагоном, не содержит абсолютно никаких ассигнований на продолжение прямой поддержки Украины. При этом ранее утвержденные конгрессом программы продолжают действовать.