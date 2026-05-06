06 мая 2026 в 09:46

Пара беглецов-террористов с Урала понесла суровое наказание

Суд приговорил террориста Черепанова к восьми годам колонии за побег из СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил террориста Александра Черепанова к восьми годам колонии строгого режима за побег из СИЗО № 1 на Урале, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Решение было принято путем наложения наказаний. Еще один фигурант Иван Корюков был осужден на 7,5 года колонии.

Признать виновным. <…> Путем наложения назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказала судья.

В октябре 2024 года Корюков и Черепанов были признаны виновными Центральным окружным военным судом по статье о приготовлении к теракту. Их приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако уже 1 сентября 2025 года оба осужденных совершили побег из следственного изолятора № 1. Беглецов нашли и задержали 8 и 15 сентября 2025 года.

Ранее суд в Свердловской области взыскал расходы на розыск со сбежавших из СИЗО террористов. В итоге с Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, а с Черепанова — 67 тыс. рублей.

