Заключенным выставили счет за побег из СИЗО Суд в Свердловской области взыскал со сбежавших заключенных расходы на их поимку

Суд в Свердловской области взыскал с осужденных террористов, сбежавших из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.

Суд установил, что в октябре 2024 года Корюков и Черепанов были признаны виновными Центральным окружным военным судом по статье о приготовлении к террористическому акту. Их приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако уже 1 сентября 2025 года оба осужденных совершили побег из следственного изолятора № 1. Беглецы были обнаружены и задержаны 8 и 15 сентября 2025 года.

Для их розыска привлекался служебный транспорт, что повлекло затраты на горюче-смазочные материалы, а сотрудникам, задействованным в мероприятиях сверх нормальной продолжительности рабочего времени (в ночное время и выходные дни), были произведены выплаты, а также командировочные расходы, — говорится в сообщении.

