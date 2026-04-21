Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:51

Заключенным выставили счет за побег из СИЗО

Суд в Свердловской области взыскал со сбежавших заключенных расходы на их поимку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Свердловской области взыскал с осужденных террористов, сбежавших из СИЗО, расходы на их розыск. С Ивана Корюкова исправительные колонии получат 197 тыс. рублей, с Александра Черепанова — 67 тыс. рублей.

Суд установил, что в октябре 2024 года Корюков и Черепанов были признаны виновными Центральным окружным военным судом по статье о приготовлении к террористическому акту. Их приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако уже 1 сентября 2025 года оба осужденных совершили побег из следственного изолятора № 1. Беглецы были обнаружены и задержаны 8 и 15 сентября 2025 года.

Для их розыска привлекался служебный транспорт, что повлекло затраты на горюче-смазочные материалы, а сотрудникам, задействованным в мероприятиях сверх нормальной продолжительности рабочего времени (в ночное время и выходные дни), были произведены выплаты, а также командировочные расходы, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шестерых заключенных, сбежавших из спецвагонов поезда Томск — Адлер в Чувашии, задержали недалеко от поселка Ибреси. Пятерых беглецов нашли в деревне Шоркасы, шестого — в жилом массиве Черноречка, неподалеку от станции, где произошел побег.

Регионы
колонии
суды
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.