В МВД рассказали об обмане родных бойцов СВО по новой схеме

Мошенники отправляют в группы, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников спецоперации на Украине, сообщение о якобы «переезде чата» из-за блокировок или технических проблем, передает пресс-служба УБК Министерства внутренних дел России. По данным ведомства, после этого злоумышленники воруют аккаунты жертв.

В таких чатах появляется сообщение о «переносе» — якобы из-за блокировок или технических проблем. Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Дальше — «угон» аккаунта и все связанные с этим последствия, — сказано в сообщении.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.