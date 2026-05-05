Полиция предупредила любителей самокатов о новой схеме мошенников

На самокатах и велосипедах стали чаще появляться поддельные QR-коды, сообщил Telegram-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Они ведут на ссылки, где мошенники просят ввести данные карты якобы для аренды устройства.

На прокатных самокатах и велосипедах все чаще появляются наклейки с фальшивыми QR-кодами. Если отсканировать такой код, вы попадете на обманный сайт <...>. В итоге деньги окажутся у злоумышленников, — отметили в управлении МВД.

В полиции призвали пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта и проверять, не наклеен ли поддельный QR-код поверх оригинального. Правоохранители также посоветовали не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить данные карты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что преступники начали заманивать жертву в мошенническую цепочку, используя схему обратного денежного перевода. По его словам, аферисты могут ослабить бдительность человека, предложив ему финансовое вознаграждение.