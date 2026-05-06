06 мая 2026 в 10:28

Китай заявил о готовности содействовать переговорам между Ираном и США

Глава МИД КНР Ван И заявил, что первоочередной задачей Пекина является содействие возвращению Вашингтона и Тегерана за стол переговоров для поиска пути политического урегулирования конфликта, передает Xinhua. В среду, 6 мая, дипломат провел в Пекине переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Китай готов оказать содействие запуску и продвижению процесса мирных переговоров [между Ираном и США], сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, — подчеркнул Ван И.

Ранее МИД Ирана предупредил Объединенные Арабские Эмираты о «серьезных последствиях», если они продолжат размещать на своей территории новые американские военные базы. В министерстве также осудили «подрывные действия» Абу-Даби и его союзников на Ближнем Востоке.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военной миссии «Проект „Свобода“» по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. Решение, по его словам, принято по просьбе Пакистана и других стран.

