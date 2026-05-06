День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:09

«Булавка раскрылась в носу»: в Москве спасли истекающего кровью ребенка

Московские хирурги достали раскрытую булавку из носа двухлетнего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Булавку из носа двухлетнего мальчика достали хирурги детской больницы имени Башляевой, сообщила пресс-служба столичного депздрава. По данным ведомства, родители попытались извлечь инородное тело дома, но булавка раскрылась, вызвав кровотечение, и тогда семья обратилась к врачам.

Ребенок поступил в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка. Ситуация осложнилась при попытке родителей извлечь предмет дома: булавка раскрылась, вызвав кровотечение, — говорится в сообщении.

В приемном покое точное расположение предмета определили с помощью рентгена — булавка «вклинилась» в средний носовой ход и решетчатый лабиринт. Операция под наркозом прошла успешно: хирурги использовали эндоскоп, чтобы аккуратно извлечь застрявший предмет. Ребенок выписан домой в стабильном состоянии.

Ранее в Московской области врачи достали гвоздь из головы пациента, инородное тело вошло в череп через глаз. Рядом располагались крупные сосудистые сплетения, поэтому медикам Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского пришлось собирать консилиум.

Москва
врачи
операции
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.