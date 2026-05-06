«Булавка раскрылась в носу»: в Москве спасли истекающего кровью ребенка Московские хирурги достали раскрытую булавку из носа двухлетнего ребенка

Булавку из носа двухлетнего мальчика достали хирурги детской больницы имени Башляевой, сообщила пресс-служба столичного депздрава. По данным ведомства, родители попытались извлечь инородное тело дома, но булавка раскрылась, вызвав кровотечение, и тогда семья обратилась к врачам.

Ребенок поступил в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка.

В приемном покое точное расположение предмета определили с помощью рентгена — булавка «вклинилась» в средний носовой ход и решетчатый лабиринт. Операция под наркозом прошла успешно: хирурги использовали эндоскоп, чтобы аккуратно извлечь застрявший предмет. Ребенок выписан домой в стабильном состоянии.

