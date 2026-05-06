Житель Кузбасса добился компенсации после незаконного увольнения

Житель Кемеровской области добился выплат и восстановления на работе после незаконного увольнения, пишет VSE42.RU со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Сотруднику выплатили зарплату за период вынужденного прогула и компенсировали моральный вред. Беловская транспортная прокуратура подключилась к делу и выявила серьезные нарушения ТК РФ со стороны работодателя.

[Руководство предприятия нарушило статью 179 ТК РФ. Оно лишило человека работы] без фактической оценки показателей производительности труда и квалификации по объективным критериям, — отметили в ведомстве.

Должностное лицо, которое признали виновным в незаконном увольнении, привлекли к административной ответственности. Нарушителя обязали выплатить штраф.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга помогла двоим строителям добиться выплаты окончательного расчета после увольнения. Петербуржцам выплатили свыше 300 тыс. рублей.