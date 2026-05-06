Стало известно, на что решились в Энергодаре из-за постоянных атак ВСУ Мэрию Энергодара перевели на удаленный режим работы из-за постоянных атак ВСУ

Администрацию Энергодара перевели на удаленный режим работы из-за постоянных атак ВСУ, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, украинские войска продолжают атаковать населенный пункт, несмотря на объявленное Киевом перемирие с 6 мая.

К сожалению, киевский режим продолжает атаки на Энергодар и сегодня. Уже зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации. Часть беспилотных летательных аппаратов подавлена средствами противодействия. В целях обеспечения безопасности сотрудники администрации переведены на удаленный режим работы, — написал Пухов.

Ранее советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ВСУ не намерены соблюдать режим прекращения огня, объявленный российской стороной в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Киев снимает с себя какие-либо обязательства по соблюдению тишины, поскольку российская сторона якобы нарушила перемирие.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая.