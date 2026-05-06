Сбивший Добромилову мотоциклист прошел процедуру медосвидетельствования

Мотоциклист, который сбил насмерть актрису Ксению Добромилову на западе Москвы, был трезв в момент аварии, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник рассказал, что мужчина не нарушал правила дорожного движения, но не справился с управлением.

Предварительно, 34-летний байкер передвигался по Большой Дорогомиловской улице без нарушений ПДД, он не справился с управлением, что и привело к трагедии. Признаков опьянения у него не выявлено, — сказал источник.

Добромилова скончалась после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Она находилась посередине проезжей части и фотографировала проезд байкеров. Причиной смерти стали множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Сети появились кадры с аварией. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части и в нее влетел мотоциклист. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

