День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:25

Сбивший Добромилову мотоциклист прошел процедуру медосвидетельствования

ТАСС: сбивший Добромилову мотоциклист в момент ДТП был трезв

Актриса и фотограф Ксения Добромилова Актриса и фотограф Ксения Добромилова Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотоциклист, который сбил насмерть актрису Ксению Добромилову на западе Москвы, был трезв в момент аварии, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник рассказал, что мужчина не нарушал правила дорожного движения, но не справился с управлением.

Предварительно, 34-летний байкер передвигался по Большой Дорогомиловской улице без нарушений ПДД, он не справился с управлением, что и привело к трагедии. Признаков опьянения у него не выявлено, — сказал источник.

Добромилова скончалась после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Она находилась посередине проезжей части и фотографировала проезд байкеров. Причиной смерти стали множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Сети появились кадры с аварией. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части и в нее влетел мотоциклист. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

До этого Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) сообщил, что попал в аварию в Москве из-за колес. Он заверил, что двигался без превышения скорости, примерно 60–65 километров в час.

Москва
смертельные ДТП
мотоциклисты
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.