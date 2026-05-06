Названа причина желания Трампа назвать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп стремится войти в историю путем переименования Ормузского пролива в свою честь, заявил NEWS.ru член Экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов. Так он прокомментировал публикацию политиком картинки, на которой объект назван «проливом Трампа». По мнению политолога, подобными действиями глава Белого дома пытается сохранить образ эксцентричного лидера.

Президентство Дональда Трампа с самого начала отличалось стремлением к созданию яркого образа, который бы отличался от всех его предшественников. Инициативы по переименованию значимых объектов как в границах США, так и за их пределами свидетельствуют о попытках американского лидера увековечить свое имя, что вписывается в его общую стратегию по выстраиванию образа эксцентричного главы государства, — поделился Котов.

Он пояснил, что привлечение внимания общественности к символическим акциям, таким как переименование географических объектов, помогает отвлечь от более сложных вопросов внутренней и внешней политики. По словам политолога, это старый политический прием: когда обсуждают символы и меньше говорят о настоящих проблемах.

Например, решение о переименовании Мексиканского залива в Американский явно не способствует улучшению отношений с соседней Мексикой. Данное действие напоминает о постройке стены на границе, где символизм тоже играл не последнюю роль. Переименование же таких объектов, как гора Денали (новое название — Мак-Кинли), указывает на попытки подчеркнуть консервативную повестку и вернуть традиционные американские символы, — добавил Котов.

Он заключил, что репост Трампом изображения с переименованным Ормузским проливом может быть воспринят как провокационный шаг. По мнению эксперта, изменение названий объектов за пределами США, особенно столь значимых, свидетельствует о стремлении американского президента оставаться в центре мировой политики.

Ранее Трамп, выступая на форуме в Майами, позволил себе шутку относительно Ормузского пролива, предложив переименовать его в свою честь. Однако он быстро уточнил, что это была лишь оговорка.