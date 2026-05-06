День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:15

Названа ошибка при обработке дачного участка от вредителей

Депутат Чаплин: дачу нельзя обрабатывать от вредителей в период цветения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, многие граждане совершают эту ошибку, дожидаясь устойчивого тепла, тогда как начинать опрыскивания необходимо гораздо раньше.

Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост. На самом деле защиту нужно начинать гораздо раньше и проводить поэтапно. Первый — голубое опрыскивание. Его проводят при среднесуточной температуре выше +4 градусов, когда почки еще спят. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос. Они уничтожают споры грибков и яйцекладки тли и клещей. Важное правило: как только деревья зацвели, все опрыскивания прекращаем категорически. Иначе мы отравим пчел и останемся без урожая, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что второй этап обработки наступает с появлением «зеленого конуса», когда почки трогаются в рост и просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. По его словам, на этом этапе уже можно использовать инсектициды.

Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды. Третий этап — по розовому бутону, до цветения. Четвертый — сразу после опадения лепестков. Для самостоятельной обработки подходят препараты из списка разрешенных. Также нельзя смешивать инсектоакарициды, если вы не уверены в их совместимости, — резюмировал Чаплин.

Ранее агроном Илья Воробьев заявил, что при высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре. По его словам, ключевым показателем в этом вопросе является температура почвы.

Читайте также
Овчинский: монолит двух бизнес-центров подготовили в центре Москвы
Общество
Овчинский: монолит двух бизнес-центров подготовили в центре Москвы
Юрист придумал, как усилить меры защиты пенсионеров от мошенников
Общество
Юрист придумал, как усилить меры защиты пенсионеров от мошенников
Хрупкая внешность и стальной характер — выдерживает заморозки и цветет до ноября. Сорт-«терминатор» для дачи выходного дня
Общество
Хрупкая внешность и стальной характер — выдерживает заморозки и цветет до ноября. Сорт-«терминатор» для дачи выходного дня
Агроном дал совет, когда лучше высаживать томаты и огурцы
Общество
Агроном дал совет, когда лучше высаживать томаты и огурцы
Сексолог рассказала о главных ошибках мужчин при знакомстве онлайн
Общество
Сексолог рассказала о главных ошибках мужчин при знакомстве онлайн
Общество
дачники
советы
Никита Чаплин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.