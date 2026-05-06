Названа ошибка при обработке дачного участка от вредителей

Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, многие граждане совершают эту ошибку, дожидаясь устойчивого тепла, тогда как начинать опрыскивания необходимо гораздо раньше.

Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост. На самом деле защиту нужно начинать гораздо раньше и проводить поэтапно. Первый — голубое опрыскивание. Его проводят при среднесуточной температуре выше +4 градусов, когда почки еще спят. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос. Они уничтожают споры грибков и яйцекладки тли и клещей. Важное правило: как только деревья зацвели, все опрыскивания прекращаем категорически. Иначе мы отравим пчел и останемся без урожая, — пояснил Чаплин.

Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды. Третий этап — по розовому бутону, до цветения. Четвертый — сразу после опадения лепестков. Для самостоятельной обработки подходят препараты из списка разрешенных. Также нельзя смешивать инсектоакарициды, если вы не уверены в их совместимости, — резюмировал Чаплин.

Ранее агроном Илья Воробьев заявил, что при высадке теплолюбивых культур, к которым относятся огурцы и томаты, следует ориентироваться на погодные условия, а не на дату в календаре. По его словам, ключевым показателем в этом вопросе является температура почвы.