На сбившего актрису Добромилову байкера завели уголовное дело

Против 34-летнего водителя мотоцикла, который во вторник совершил смертельный наезд на актрису Ксению Добромилову на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Мужчина задержан, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении 34-летнего водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Добромилова скончалась после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице. Она находилась посередине проезжей части и фотографировала проезд байкеров. Причиной смерти стали множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Сети появились кадры с аварией. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части и в нее влетел мотоциклист. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

Также стало известно, что рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) принес соболезнования родным и близким Добромиловой. Она снималась в клипе «Девочка-война» дуэта HammAli & Navai.