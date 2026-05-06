Росавиация дала оценку крушению самолета в Омской области

Крушение легкого самолета «Аэропракт» в Омской области классифицировано как катастрофа, расследование причин происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет, сообщили в Росавиации. В работе также примут участие специалисты Западно-Сибирского МТУ ведомства.

Работы организованы в соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Основной задачей расследования в Росавиации назвали установление причин катастрофы и разработку мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». По предварительным данным, воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров.

Позже Следственный комитет подтвердил гибель двух человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.