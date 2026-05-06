06 мая 2026 в 12:13

Вучич поздравил Путина с Днем Победы

Александр Вучич Фото: kremlin.ru
Лидер Сербии Александр Вучич сообщил в социальных сетях, что передал российскому послу поздравительное письмо для президента РФ Владимира Путина по случаю скорого празднования Дня Победы. Об этом глава сербского государства заявил по итогам встречи с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. По словам Вучича, 9 Мая остается символом непокорности и героизма.

9 Мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов. Я подчеркнул, что наш долг — сохранить память о всех, кто погиб на стороне справедливости, что Сербия не допустит попыток переписать историю, — сказал политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассчитывают на участие иностранных делегаций в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. По его словам, этот праздник имеет особое значение для страны, поэтому на мероприятия ежегодно приглашаются гости из разных государств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал посещение Москвы на День Победы своим моральным долгом. Политик намерен 9 мая возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.

