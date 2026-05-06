06 мая 2026 в 12:23

В Дубае вспыхнул строящийся небоскреб

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
В элитном районе Дубая Dubai Marina произошло возгорание в строящемся небоскребе, передает РИА Новости. Очевидцы сообщили, что густой дым валит с нижних этажей здания.

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня. Точная причина возникновения пожара на данный момент не сообщается.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что 5 мая силы противовоздушной обороны отразили удары с территории Ирана. В ведомстве уточнили, что звуки, раздающиеся в различных районах страны, вызваны именно работой систем ПВО. Атака осуществлялась с применением как ракетного вооружения, так и беспилотников.

До этого Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Иранские военные пояснили, что эти действия стали ответом на убийства иранцев, а их целью является выведение из строя «машины террора».

