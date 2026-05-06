Глава Омской области раскрыл подробности утечки газа в Таре Губернатор Хоценко: детей эвакуировали из-за утечки газа на экскурсии в Таре

Школьников, которые находились недалеко от IT-клуба в Таре, где во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа, оперативно эвакуировали, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, пострадавшим понадобилась помощь медиков, их жизни ничего не угрожает.

Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего, — заявил Хоценко.

Ранее сообщалось, что 40 учеников отравились газом во время уроков в Омской области. Причиной утечки стала опрессовка газового оборудования, которую провели в 250 метрах от школы. В итоге дети надышались газом, им стало плохо. Школьников госпитализировали в Тарскую ЦРБ с отравлением легкой степени.

До этого в подмосковной деревне Аревское в строительной бытовке спасатели нашли тела троих мужчин. Причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.