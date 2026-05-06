День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:14

Глава Омской области раскрыл подробности утечки газа в Таре

Губернатор Хоценко: детей эвакуировали из-за утечки газа на экскурсии в Таре

Виталий Хоценко Виталий Хоценко Фото: Станислав Жданов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьников, которые находились недалеко от IT-клуба в Таре, где во время работ на газопроводе произошла утечка природного газа, оперативно эвакуировали, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, пострадавшим понадобилась помощь медиков, их жизни ничего не угрожает.

Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего, — заявил Хоценко.

Ранее сообщалось, что 40 учеников отравились газом во время уроков в Омской области. Причиной утечки стала опрессовка газового оборудования, которую провели в 250 метрах от школы. В итоге дети надышались газом, им стало плохо. Школьников госпитализировали в Тарскую ЦРБ с отравлением легкой степени.

До этого в подмосковной деревне Аревское в строительной бытовке спасатели нашли тела троих мужчин. Причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Регионы
Омская область
дети
Виталий Хоценко
утечки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.