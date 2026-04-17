Губернатор Омской области принял решение сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Омской области Виталий Хоценко решил сделать Радоницу, день поминовения усопших и посещения кладбищ, официальным выходным днем, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона принял такое решение, сославшись на многочисленные просьбы местных жителей.

Губернатор отметил, что получено много обращений от жителей Омской области по поводу введения дополнительного выходного на Радоницу. Поэтому принято решение добавить такой выходной день в этом году в региональный календарь, — сообщили в пресс-службе.