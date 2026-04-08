Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд Три выходных подряд ждут россиян из-за Дня Победы

Россиян ожидают три выходных подряд в мае 2026 года из-за Дня Победы. Согласно производственному календарю, размещенному на сайте Государственной думы, работающим гражданам с пятидневной рабочей неделей выходные дни выпадают с 9 по 11 мая.

Если праздничный день совпадает с обычным выходным, день отдыха переносится на ближайший будний день. Таким образом, россияне смогут получить дополнительный отдых.

В феврале и марте страна уже отдыхала три дня подряд. Это было с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта, когда отмечался Международный женский день.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году россиянам, работающим по пятидневной неделе, не предстоит работать шесть дней подряд. По его словам, производственный календарь не предусматривает таких серий рабочих дней.

Между тем бизнесмен Олег Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. По его мнению, это необходимо для ускорения трансформации экономики в условиях кризиса. Идея вызвала резкую реакцию со стороны политиков и общественных деятелей. В ответ на критику предприниматель привел пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит».