08 апреля 2026 в 10:37

Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд

Три выходных подряд ждут россиян из-за Дня Победы

Россиян ожидают три выходных подряд в мае 2026 года из-за Дня Победы. Согласно производственному календарю, размещенному на сайте Государственной думы, работающим гражданам с пятидневной рабочей неделей выходные дни выпадают с 9 по 11 мая.

Если праздничный день совпадает с обычным выходным, день отдыха переносится на ближайший будний день. Таким образом, россияне смогут получить дополнительный отдых.

В феврале и марте страна уже отдыхала три дня подряд. Это было с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества и с 7 по 9 марта, когда отмечался Международный женский день.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году россиянам, работающим по пятидневной неделе, не предстоит работать шесть дней подряд. По его словам, производственный календарь не предусматривает таких серий рабочих дней.

Между тем бизнесмен Олег Дерипаска призвал перевести россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. По его мнению, это необходимо для ускорения трансформации экономики в условиях кризиса. Идея вызвала резкую реакцию со стороны политиков и общественных деятелей. В ответ на критику предприниматель привел пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит».

«Серьезный разброд»: американист сделал неутешительный прогноз для Трампа
Иран снова потрясли мощнейшие взрывы после объявления перемирия
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
ВСУ выпустили на приграничный регион более 130 дронов
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

