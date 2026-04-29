Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке

В экстренные службы поступила информация о том, что в строительной бытовке, расположенной в деревне Аревское, обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни... По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом, — говорится в публикации ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На данный момент нет информации о том, была ли бытовка оборудована системами вентиляции и отопления, соответствующими нормам безопасности. Расследование продолжается.

Ранее семилетняя девочка отравилась угарным газом в жилом доме в Белгороде и погибла, сообщала пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. После этого следователи возбудили уголовное дело.