29 апреля 2026 в 03:34

Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке

СК РФ: в деревне Аревское нашли тела трех отравившихся угарным газом мужчин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В подмосковной деревне Аревское в строительной бытовке обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает главк СУСК России по Московской области.

В экстренные службы поступила информация о том, что в строительной бытовке, расположенной в деревне Аревское, обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни... По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление угарным газом, — говорится в публикации ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На данный момент нет информации о том, была ли бытовка оборудована системами вентиляции и отопления, соответствующими нормам безопасности. Расследование продолжается.

Ранее семилетняя девочка отравилась угарным газом в жилом доме в Белгороде и погибла, сообщала пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. После этого следователи возбудили уголовное дело.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому
Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке
«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции
ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет
Спутники-шпионы и отказ от «Союзов»: Франция захотела воевать в космосе
Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа
На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом
В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста
Синоптик предупредила, что погода в мае утомит москвичей капризами
«Африканский корпус» России спас Мали от Украины и ЦРУ: что будет дальше
Что делать тем, чьи родственники страдали от рака: четыре важных шага
Аналитики посчитали, во сколько США обошлась операция против Ирана
Стало известно, как мирных украинцев хотят заставить строить линию обороны
Личная жизнь, угрозы бандитов, ссора с Садальским: куда пропала Удовиченко
Минкультуры проверило культовый сериал на соответствие ценностям
Представитель США в Киеве покидает свой пост из-за Трампа
«Жалко и отчаянно»: на Западе обвинили Британию в создании фейков о России
«Выстрадали эту победу»: Ватутин о 20-летии триумфа ЦСКА в Евролиге
ПСЖ с Сафоновым в составе отправил в «нокаут» «Баварию»
9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
