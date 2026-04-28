Семилетняя девочка погибла в Белгороде из-за угарного газа В Белгороде возбудили уголовное дело после гибели девочки из-за угарного газа

Семилетняя девочка отравилась угарным газом в жилом доме в Белгороде и погибла, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. После этого следователи возбудили уголовное дело.

Следственным отделом по городу Белгороду следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — говорится в сообщении.

Как рассказали в СК, в одной из квартир возникло скопление угарного газа, что было спровоцировано неправильной эксплуатацией водонагревательной колонки. Отмечается, что мать погибшей девочки попала в больницу, ей оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате отравления угарным газом в частном доме в Бекасово в Троицком округе Москвы. По информации источника, трагедия произошла, когда трое жильцов топили печь.

До этого четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области. Спасатели эвакуировали 14 человек. По информации МЧС, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах, а площадь пожара составила 80 кв. м.