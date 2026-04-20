Четыре человека погибли при пожаре в Нижегородской области

Четыре человека погибли при пожаре в Нижегородской области, сообщили в МАХ ГУ МЧС по региону. Возгорание произошло в многоквартирном доме, эвакуированы 14 человек.

В Дальнеконстантиновском округе в населенном пункте Нижегородец на улице Ленина произошел пожар [в многоквартирном доме]. <…> Эвакуировано 14 человек. К сожалению, в результате происшествия погибли четыре человека, — говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что личности погибших в результате происшествия устанавливаются. По их информации, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах, а площадь пожара составила 80 кв. м. В тушении огня были задействованы 12 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. В настоящее время дознаватели работают над установлением причины возгорания.

