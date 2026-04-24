Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке Три человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы

Один человек погиб и двое пострадали в результате отравления угарным газом в частном доме в Бекасово в Троицком округе Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, трагедия произошла, когда трое жильцов топили печь.

Все трое получили тяжелое отравление, одного из них спасти не удалось. Выжившие находятся в состоянии сопора: они практически не реагируют на происходящее вокруг, хотя сохраняют некоторые рефлексы и могут отвечать на сильные раздражители.

