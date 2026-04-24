24 апреля 2026 в 15:03

Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке

Три человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Один человек погиб и двое пострадали в результате отравления угарным газом в частном доме в Бекасово в Троицком округе Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, трагедия произошла, когда трое жильцов топили печь.

Все трое получили тяжелое отравление, одного из них спасти не удалось. Выжившие находятся в состоянии сопора: они практически не реагируют на происходящее вокруг, хотя сохраняют некоторые рефлексы и могут отвечать на сильные раздражители.

Ранее в поселке Янино Ленобласти загорелся частный дом. Пламя почти полностью уничтожило постройку, обнажив несущие конструкции. Пожилая женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована.

До этого четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области. Спасатели эвакуировали 14 человек. По информации МЧС, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах, а площадь пожара составила 80 кв. м.

Прежде в деревне Потаповское Воскресенского района Московской области мать выкинула ребенка из окна, спасая его при пожаре. Женщина с пятилетним сыном оказалась заблокирована на мансарде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

