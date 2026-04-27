Четыре человека пострадали при пожаре в садовом доме в Челябинске

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в садовом доме в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. В тушении огня участвовали 32 спасателя, также было задействовано девять единиц техники.

В результате пожара пострадали четыре человека (в том числе двое детей), — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб при пожаре в жилом доме в Челябинске. По данным ведомства, из здания вывели 10 жильцов, в том числе двоих детей. Тушением огня занимались 20 спасателей, было задействовано шесть единиц техники.

До этого пожар произошел на балконах 11-го и 12-го этажей многоэтажного дома на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы. Там началось возгорание личных вещей, вскоре огонь перекинулся на соседний этаж.

24 апреля один человек погиб и еще двое пострадали в результате отравления угарным газом в частном доме в Бекасово в Троицком округе Москвы. Трагедия произошла, когда трое жильцов топили печь. Выжившие были в состоянии сопора: они практически не реагировали на происходящее вокруг.