26 апреля 2026 в 17:03

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Челябинске, сообщило региональное управление МЧС России. По данным ведомства, из здания вывели 10 жильцов, в том числе двоих детей. Тушением огня занимались 20 спасателей, было задействовано шесть единиц техники.

Звеном газодымозащитной службы обнаружен мужчина 1965 года рождения без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее в Самаре из торгового центра «Парк Хаус» эвакуировали около 250 человек, включая 70 детей. Сигнал о происшествии поступил в 12:24. Прибывшие пожарные установили, что причиной стало пригорание пищи в одном из ресторанов на третьем этаже. Сотрудники заведения справились с возгоранием до приезда спасателей.

До этого в Москве на улице Милашенкова произошел пожар на балконах 11-го и 12-го этажей жилого дома. Огонь возник на одном балконе и перекинулся выше. Около 25 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар локализован на площади 13 квадратных метров и затем полностью потушен.

В Калужской области возгорание возникло на территории промышленного предприятия после падения обломков беспилотника. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

