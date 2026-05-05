05 мая 2026 в 23:49

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Катара

Лавров провел телефонный разговор с Аль Тани по кризису в Персидском заливе

Сергей Лавров. Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Аль Тани. Собеседники обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него.

В ходе беседы было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе. Стороны подчеркнули важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для содействия достижению устойчивого долгосрочного урегулирования.

Речь идет о выработке договоренностей, которые обеспечат законные интересы безопасности всех стран региона и соблюдение принципов свободы судоходства. Москва и Доха выступили за дипломатическое разрешение конфликта.

До этого Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной повестки. В министерстве охарактеризовали прошедший диалог как конструктивный и деловой, отметив, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение рабочих консультаций между Москвой и Вашингтоном.

Также министр иностранных дел России пообщался с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в ООН.

