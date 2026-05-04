Лавров обсудил с главой МИД Египта взаимодействие Москвы и Каира в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в ООН, а также подготовку к встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14–15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры затронули отдельные аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества. Также стороны коснулись ситуации на Ближнем Востоке, признав необходимость мирного урегулирования.

До этого Лавров в ходе телефонной беседы с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обсудил пропуск через Ормузский пролив. Отдельным вопросом стояла тема обеспечения свободы судоходства. Телефонный разговор прошел в пятницу, 1 мая.