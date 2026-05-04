День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:11

Вместо манника готовлю египетскую басбусу — нежный пирог из простых ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то к чаю, но обычный манник уже надоел, этот вариант выручает идеально. По сути — те же доступные продукты, но результат совсем другой: более нежный, влажный и с легкой сливочной текстурой.

А сахарный сироп делает пирог пропитанным и ароматным, как восточный десерт.

Ингредиенты: манка — 200 г, йогурт или кефир — 200 мл, сахар — 150 г, сливочное масло — 100 г, мука — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — по вкусу, щепотка соли. Для сиропа: вода — 150 мл, сахар — 120 г, лимонный сок — 1 ст. л. Любые орехи по вкусу.

Манку смешиваю с йогуртом и оставляю на 15–20 минут, чтобы она набухла. Добавляю растопленное сливочное масло, сахар, соль и ванилин, перемешиваю. Ввожу муку с разрыхлителем — получается густое, но мягкое тесто.

Выкладываю массу в форму, разравниваю и при желании намечаю ножом порционные кусочки. На каждый кусочек выкладываю по орешку.

Выпекаю при 180 °C 30–35 минут до румяной корочки.

Пока пирог в духовке, варю сироп: довожу воду с сахаром до кипения, добавляю лимонный сок и провариваю 3–5 минут.

Горячую басбусу сразу заливаю сиропом — он впитывается и делает пирог сочным. Даю немного остыть и подаю.

Ранее мы делились рецептом из минтая. Самая вкусная запеканка — бюджетная рыбка, яйца и овощи.

Проверено редакцией
Читайте также
4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане
Семья и жизнь
4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане
На дрожжевом тесте — прошлый век: эти «маннушки» на кипятке готовы через 15 минут без возни. Чудо-лепешки
Общество
На дрожжевом тесте — прошлый век: эти «маннушки» на кипятке готовы через 15 минут без возни. Чудо-лепешки
Дано 3 луковицы и кусочек копченой грудинки: на выходе — ароматный луковый пирог, тесто готовим песочное на масле
Общество
Дано 3 луковицы и кусочек копченой грудинки: на выходе — ароматный луковый пирог, тесто готовим песочное на масле
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Лавров обсудил с главой МИД Египта взаимодействие Москвы и Каира в ООН
Власть
Лавров обсудил с главой МИД Египта взаимодействие Москвы и Каира в ООН
манная крупа
пироги
Египет
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.