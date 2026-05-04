Вместо манника готовлю египетскую басбусу — нежный пирог из простых ингредиентов

Когда хочется чего-то к чаю, но обычный манник уже надоел, этот вариант выручает идеально. По сути — те же доступные продукты, но результат совсем другой: более нежный, влажный и с легкой сливочной текстурой.

А сахарный сироп делает пирог пропитанным и ароматным, как восточный десерт.

Ингредиенты: манка — 200 г, йогурт или кефир — 200 мл, сахар — 150 г, сливочное масло — 100 г, мука — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — по вкусу, щепотка соли. Для сиропа: вода — 150 мл, сахар — 120 г, лимонный сок — 1 ст. л. Любые орехи по вкусу.

Манку смешиваю с йогуртом и оставляю на 15–20 минут, чтобы она набухла. Добавляю растопленное сливочное масло, сахар, соль и ванилин, перемешиваю. Ввожу муку с разрыхлителем — получается густое, но мягкое тесто.

Выкладываю массу в форму, разравниваю и при желании намечаю ножом порционные кусочки. На каждый кусочек выкладываю по орешку.

Выпекаю при 180 °C 30–35 минут до румяной корочки.

Пока пирог в духовке, варю сироп: довожу воду с сахаром до кипения, добавляю лимонный сок и провариваю 3–5 минут.

Горячую басбусу сразу заливаю сиропом — он впитывается и делает пирог сочным. Даю немного остыть и подаю.

