04 мая 2026 в 14:20

«Серая зона»: ВСУ покинули стратегически важный населенный пункт в зоне СВО

Марочко: ВСУ покинули населенный пункт Бударки в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подразделения Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт Бударки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, теперь село находится в так называемой серой зоне. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

По последней информации, Бударки — это серая зона. Наши военнослужащие еще полноценно не закрепились в населенном пункте, поскольку с севера от села высоты — за Российской Федерацией, а южнее — за вооруженными формированиями Украины, — сказал он.

Ранее Марочко информировал, что украинские солдаты отступают из Бударок вдоль реки Волчьей в направлении Варваровки. По его словам, российские войска с ходу вошли в населенный пункт, но еще там не закрепились. Минобороны РФ эти сведения также не комментировало.

До этого военэксперт рассказал, что российские военные за апрель освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Наиболее результативно проявила себя группировка войск «Север», на счету которой пять занятых поселений за указанный период.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
