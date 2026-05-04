04 мая 2026 в 15:09

В Тегеране предупредили США о проблемах в Ормузском проливе

Tasnim: Иран не пропустит военные корабли США через Ормузский пролив

Проход военных кораблей США через Ормузский пролив невозможен без разрешения вооруженных сил Ирана, заявил агентству Tasnim источник в военной сфере. По его словам, любые перемещения в этой акватории должны согласовываться с вооруженными силами страны.

Поводом для комментария стали сообщения об атаке Ираном американского корабля, проигнорировавшего предупреждения иранской стороны. Источник также отметил, что Тегеран готов к любому развитию ситуации с участием американских сил.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

До этого сообщалось, что движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после заявлений президента США о перспективах конфликта с Ираном. Так, в субботу, 2 мая, через морской путь прошли девять судов, а в воскресенье, 3 мая, — лишь два, оба они были под иранским флагом.

