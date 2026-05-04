Пролежал всю зиму в канаве без головы: под Петербургом расчленили мужчину

Пролежал всю зиму в канаве без головы: под Петербургом расчленили мужчину

Недалеко от поселка имени Свердлова Ленинградской области в канаве обнаружили пакеты, внутри которых находилось расчлененное тело мужчины без головы. Местные жители утверждают, что, скорее всего, в таком состоянии он пролежал целую зиму. Почему с мужчиной жестоко расправились, что сказали бывшие следователи и спасатели — в материале NEWS.ru.

Как в Ленинградской области нашли расчлененный труп мужчины

1 мая случайные прохожие обнаружили труп мужчины между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района Ленинградской области, сообщили в СК РФ по региону. Останки лежали в пяти мусорных пакетах, которые были прикопаны и дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в ведомстве.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На место ЧП незамедлительно выехала оперативная группа: следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперты. Они выяснили, что убийство могло произойти давно — части тела разложились. Специалистам удалось определить пол жертвы по мужским плавкам.

«Сейчас устанавливается личность погибшего и круг лиц, причастных и преступлению», — заключили в областном Следственном комитете.

За что расчленили мужчину в Ленинградской области

Поселок имени Свердлова находится примерно в 20 километрах от станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге. Это место довольно тихое. Местные жители утверждают, что расположенный неподалеку карьер Мяглово позволяет насладиться пляжным отдыхом и рыбалкой в любое время года.

«Труп в пакетах нашли велосипедисты, которые гуляли на природе. Они увидели внутри кисть руки и тут же позвонили в полицию», — сообщила NEWS.ru местная жительница Светлана.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По ее словам, мужчину могли убить ради денег или недвижимости. Женщина рассказала, что страшная находка в райском местечке ее не удивила — в поселке постоянно что-то происходит.

«За последний месяц кто-то бегал по улицам с топором, кинул кирпич в припаркованный автомобиль и стрелял у продуктового магазина. Местные жители стали свидетелями погони за машиной со стрельбой. Может быть, все эти происшествия связаны? — сказала Светлана. — Я слышала, что фрагменты тела пролежали целую зиму, поэтому не могу точно сказать, что случилось. Может быть, собутыльники что-то не поделили?»

Какие появились версии убийства мужчины в Ленинградской области

Экс-инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт Петербурга Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru предположил, что, вероятнее всего, убийство произошло в квартире или в доме. Чтобы скрыть следы преступления, мужчину расчленили, сложили части тела в мусорные пакеты и вывезли на машине.

По словам эксперта, в этом деле есть странности. Во-первых, непонятно, почему труп положили в одно место и именно в канаву.

«Все будет более-менее ясно, когда установят личность погибшего. Для этого изучат картотеку пропавших. Если у мужчины остались зубы, его попытаются опознать по зубным слепкам у стоматолога», — пояснил Ластовина.

Он отметил, что зимой тело было заморожено. Следователи могут изучить отпечатки пальцев убитого.

По информации СМИ, тело могло пролежать в пакетах примерно три года. У следствия есть версия, что убитому, вероятно, было 54 года, он жил в Санкт-Петербурге. В день пропажи в мае 2023 года мужчина отправился со знакомым на кладбище. Чтобы подтвердить эту версию, нужно провести ДНК-экспертизу и допрос предполагаемого убийцы.

«После установления личности погибшего следователь должен выяснить, имелись ли у мужчины конфликтные ситуации с кем-то, возможно, изучить его почту и переписку в мессенджерах, проверить, были ли у него кредиты и долги, — рассказала NEWS.ru бывший следователь и адвокат Александра Карабанова. — Вероятно, будут рассмотрены такие версии, как преступление из-за финансовых обязательств и конфликтная ситуация. Кроме того, убийство могло быть совершено из-за сложных межличностных отношений, ревности или измен».

Читайте также:

Черные риелторы годами убивали стариков в Москве: как их поймали

Похитили вымогатели, потерял память: новые версии пропажи в Юрге Героя СВО

Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры