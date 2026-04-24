Черные риелторы годами убивали стариков в Москве: как их поймали

В Москве на протяжении нескольких лет орудовала банда черных риелторов. Преступники заключали с одинокими пенсионерами договор пожизненного содержания, а после этого убивали. Эксклюзивные подробности NEWS.ru рассказал адвокат и правозащитник Александр Карабанов, который вел это дело в суде.

Как черные риелторы убивали московских пенсионеров из-за квартир

По словам Карабанова, все началось еще в 2002 году с «заманчивой» рекламы на телевидении и в интернете. Некая риелторская компания предлагала пожилым людям оформить договор пожизненной ренты. В обмен на содержание и оплату коммунальных услуг пенсионеры должны были после смерти передать квартиру фирме.

«Сделка казалась совершенно прозрачной. Она заключалась в офисе компании по всем требованиям законодательства. В основном на объявление откликались одинокие люди, которые не имели родственников или по какой-то причине с ними не общались. Все жили в спальных районах Москвы», — вспомнил в беседе с NEWS.ru Карабанов.

По его словам, в 2014 году на Сокольнической улице неизвестные напали на 62-летнюю женщину. Около полудня она отправилась погулять с собакой, а когда вернулась домой, двое мужчин укололи ее шприцем в бедро.

«Она не смогла подняться к себе в квартиру, но успела позвонить соседке на первом этаже», — рассказал Карабанов.

По словам адвоката, женщина успела сказать: «Два парня сделали мне укол, все двоится в глазах» и через три минуты скончалась. Следователи выяснили, что своих детей у женщины не было. Ее муж умер несколько лет назад, с пасынками она отношения разорвала и много времени проводила в поездках по святым местам.

При допросе соседи женщины рассказали следователям, что четыре года назад она заключила договор пожизненной ренты и последние три месяца ей не платили. После этого она поругалась с представителями компании и хотела даже через суд расторгнуть с ними договор.

«Именно этот факт помог следствию выйти на преступников и понять, что происходит», — прокомментировал Карабанов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кого еще черные риелторы лишили жилья и жизни

По данным СКР, убийц пенсионерки зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде. Один из них был в накладных усах и шляпе. Незадолго до этого аналогичный случай произошел в поселке Мосрентген в Новой Москве. В квартиру к пенсионеру пришел рабочий проверять счетчики на воду и попытался сделать старику «смертельный укол». Владелец жилья смог отбиться от нападавшего и обратился в полицию. Оказалось, что он также заключал договор пожизненной ренты с той же компанией.

«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления бизнесмен привлек двух знакомых наркоманов, чтобы по месту жительства пенсионеров они делали пожилым людям укол адреналина, вызывающий остановку сердца. При визуальном осмотре смерть не носила признаков насильственной», — рассказал адвокат.

Он отметил, что место укола следственно-оперативная группа не находила и из-за этого выносила постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Всего же, по словам Карабанова, жертвами преступников стали более десяти пожилых человек.

Кем оказались черные риелторы, убивающие пенсионеров в Москве

По данным следствия, преступником, обвиняемым в жестоких убийствах, оказался руководитель крупных столичных фирм. Одна из них торговала автозапчастями, другая — кондиционерами. На допросе он признавался, что получал неплохой заработок.

«Вскоре я понял, что нужно вложиться в недвижимость. Пенсионеров мне подбирали в фирме. На протяжении десяти лет мне везло: они умирали быстро, естественным путем. Многие из них при жизни выпивали», — рассказывал он впоследствии правоохранителям.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По версии следствия, в 2013 году у бизнесмена начались финансовые проблемы. Он решил устранить своих подопечных, чтобы не платить им ренту, для этого привлек двух своих ранее судимых знакомых, страдающих наркотической зависимостью.

«Они должны были вводить жертвам инъекции вещества, которое вызывает смерть. В ходе расследования было установлено, что исполнителям за каждое убийство платили по пять тысяч рублей», — прокомментировал Карабанов.

Как наказали черных риелторов из Москвы

Юрист рассказал, что в суде представлял интересы потерпевших. По данным Следственного комитета РФ, преступникам инкриминировалось ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).

«Ко мне обратились четыре человека, все — родственники убитых пенсионеров. После суда им вернули право собственности на квартиры», — рассказал Карабанов.

Остальных участников преступной группы — социальных работников и полицейских — наказали в зависимости от степени вины каждого, продолжил он. На основании приговора суда организатору назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, двум исполнителям — по 18 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Читайте также:

«Мы будем тут жить»: черные риелторы 30 лет «отжимали» квартиры в Тольятти

Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности

Труп без зубов, штанов и в подгузнике: петербуржца убили черные риелторы?

Работный дом: что это на самом деле, как не попасть в рабство по объявлению

«Ты что натворила?»: суд оправдал осужденного за разврат против дочери