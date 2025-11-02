Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:19

Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»

«112»: осужденному черному риелтору Мазуру выплатят денежную компенсацию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Черный риелтор Анатолий Мазур, получивший два пожизненных срока, добился денежной компенсации за «судебную волокиту», сообщает Telegram-канал «112». По его информации, изначально осужденный запросил 300 тыс. рублей моральной компенсации. Суд постановил выплатить ему только 70 тыс. рублей.

Как уточнил канал, судебные процессы по делу Мазура затянулись на 6,5 года. Сам он посчитал это несправедливым. При этом сам Мазур был лидером банды мошенников, отбиравшей квартиры у пенсионеров. Кроме того, группировка занималась заказными убийствами.

Первый пожизненный срок Мазур получил в 2017 году. Тогда его этапировали в Мордовию, однако руководить бандой он не прекратил. Позднее за это мужчина получил второе пожизненное.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области банду черных риелторов, которые охотились за недвижимостью одиноких пенсионеров и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В группу, причастную к реализации мошеннических схем по отчуждению недвижимости, входили пять человек.

преступники
риелторы
тюрьмы
компенсации
суды
банды
