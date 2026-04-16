«Мы будем тут жить»: черные риелторы 30 лет «отжимали» квартиры в Тольятти

В Тольятти более 30 лет орудовали черные риелторы. Они выкупали за бесценок доли в квартирах и подселяли туда бомжей, которые превращали жилье в притон. Их соседи были вынуждены продавать жилплощадь и съезжать. Дело банды мошенников готово для передачи в суд. Подробности — в материале NEWS.ru.
Как риелторы отбирали квартиры у жителей Тольятти
Следователи завершили рассмотрение уголовного дела в отношении пяти жителей Самарской области, в числе которых руководитель и сотрудники риелторского агентства. По версии Следственного комитета РФ, с 1992 года они принуждали собственников долей в тольяттинских квартирах продавать им свое имущество по минимальной стоимости, подселяя к ним лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
По данным областной прокуратуры, в преступное сообщество входили директор агентства недвижимости, его супруга, сын, главный бухгалтер и один из риелторов.
«Маргинальным личностям обвиняемые предоставляли продукты, спиртное и деньги за совершение действий, делающих проживание с ними невозможным. В результате собственники были вынуждены продавать свои доли по минимальной цене», — сообщили в прокуратуре Самарской области.
По данным ведомства, от незаконной деятельности риелторского агентства пострадали более 20 человек. В частности в 2021 году обвиняемые обманули жительницу Тольятти, страдающую психическим расстройством. Они убедили ее подписать договор купли-продажи и не заплатили за квартиру. Деятельность черных риелторов прекратилась только в 2025 году, когда за них взялись сотрудники правоохранительных органов.
Что известно о риелторской фирме, оказавшейся в центре скандала в Тольятти
Агентство «Лэнд недвижимость» является одной из старейших риелторских компаний в Тольятти. Оно имеет три филиала в городе. Сайт агентства уже не работает, но группа в социальной сети действует до сих пор.
«Наше агентство, имея за плечами огромный опыт работы, шагает в ногу со временем, внося весомый вклад в формирование и развитие рынка недвижимости», — сообщается в соцсети. По информации СМИ, владельцы компании — Владимир и Ольга Б.
Деятельность агентства объединяет риелторское, юридическое и финансовое направления. Владельцы компании называли себя одними из лидеров в области работы с недвижимостью и занимали высокие позиции в рейтингах Поволжской и Российской гильдии риелторов.
Пострадавшие от мошенников граждане рассказали NEWS.ru, что местные соцсети были заполнены объявлением: «Куплю долю в квартире при конфликте с соседями, с долгами, при наследственных спорах».
Что говорят пострадавшие от рук черных риелторов в Тольятти
Жительница Тольятти Наталия рассказала NEWS.ru, что связалась с черными риелторами, после того как умер ее отчим. На тот момент она проживала в трехкомнатной квартире вместе с матерью и детьми. По наследству доля отошла ее сводному брату. По словам женщины, молодой человек принимал наркотики, его уволили с работы. Он предложил сестре: «Давай продадим квартиру, мне нужны деньги».
«Я воспротивилась: не хотелось жить с мамой и детьми в малосемейке, а ничего больше мы бы не получили при размене. Я попросила брата немного подождать, пообещала выкупить у него долю», — рассказала Наталия.
По ее словам, мужчина согласился, но где-то наткнулся на объявление от «Лэнд недвижимости», где ему пообещали дать денег под залог имущества. Наталия узнала об этом спустя полтора месяца, когда с большим опозданием получила уведомление, что обязана выкупить долю родственника.
«Когда я пришла к ним в офис, они изобразили удивление: „Мы не знали, где вы живете, поэтому вы не получили письмо“. Потом я пыталась оформить ипотеку, чтобы выкупить долю, но покупку мне максимально затягивали. Как хорошо, что ко мне не успели никого подселить! Страшно представить, сколько сделок у них проходило», — заключила она.
Как черные риелторы лишали людей жилья в Тольятти
Местные журналисты сообщили, что после заселения в квартиру бездомные специально пили, курили и портили технику. Они также приводили в жилье туберкулезных больных. Черные риелторы платили бомжам за то, чтобы те испражнялись на двери. Один из пострадавших установил в своей квартире камеру видеонаблюдения, которая засняла, как жилье превратилось в настоящий притон.
Одна из жертв мошенников Ольга заявила, что в ее четырехкомнатную квартиру подселили пару маргиналов. Женщина постоянно вызывала полицию и скорую помощь. «Один из них кидался на меня и моих родных, находясь в нетрезвом состоянии», — рассказала она журналистам.
Другая местная жительница Нелли сообщила, что ее первая встреча с черными риелторами произошла после того, как ей позвонили испуганные соседи. Они заявили, что в ее жилье ломают дверь. Незваные гости объявили перепуганной хозяйке: «Теперь мы тут будем жить». Затем они предложили решить вопрос мирно.
«Говорят: „Мы вместе не уживемся!“ Только потом я узнала, что бывший муж дочери продал свою долю риелторскому агентству. Затем ко мне подселили бомжа, который украл вещи. Я нашла их в ломбарде. Пока меня не было дома, кто-то выставил окна в квартире», — сказала Нелли.
Какое наказание грозит черным риелторам из Тольятти
По данным СК по Самарской области, руководитель и сотрудники риелторского агентства обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б, в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой, — 15 эпизодов), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).
Адвокат и правозащитник Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru рассказал, что сейчас подобные преступления происходят редко. По его словам, по совокупности максимальное наказание участникам преступного сообщества может составить до 20 лет лишения свободы.
«При вынесении наказания суд будет учитывать характеристику каждого обвиняемого, личную позицию и иные обстоятельства, его состояние здоровья, наличие детей или иных родственников», — добавил адвокат.
