02 февраля 2026 в 13:31

В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа предполагаемых черных риелторов задержана на территории Ленинградской области, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники продавали дома и квартиры жителей региона, не покупая взамен обещанного более дешевого жилья.

Организованную группу так называемых черных риелторов задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Трое ранее судимых за аналогичные преступления жителей региона подозреваются в серии мошенничеств в сфере оборота недвижимости, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные намеренно искали людей, ведущих асоциальный образ жизни. Они предлагали жертвам выгодно продать жилье. Взамен злоумышленники обещали купить для них более дешевые дома и поделиться разницей в цене.

Ранее в Мурино задержали двух подозреваемых в организации «технического узла» для телефонных мошенников. Они обеспечивали до 5 тыс. мошеннических звонков в день для колл-центров на территории Украины и получали за это оплату в криптовалюте.

